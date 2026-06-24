Após denúncia em grupo de WhatsApp, suspeito de furto é preso com ajuda de câmeras de monitoramento

A integração entre comerciantes e as forças de segurança e o uso da tecnologia resultaram, nessa terça-feira (dia 23), na prisão em flagrante de um homem suspeito de furtar um telefone celular no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que flagraram o momento em que o suspeito se apodera do aparelho, se aproveitando da ausência de funcionários e deixa o local. Logo após o ocorrido, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) foi acionada por meio dos grupos de WhatsApp administrados pela pasta, que reúnem comerciantes e moradores de todos os bairros do município e permitem uma comunicação rápida em situações de emergência.

Com as imagens e informações repassadas pelos participantes do grupo, operadores do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) iniciaram o monitoramento do suspeito pelas câmeras instaladas na cidade. O acompanhamento em tempo real permitiu identificar o trajeto percorrido por ele e localizá-lo ainda no bairro Aterrado.

As informações foram imediatamente compartilhadas com agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, composto por policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e por agentes da Ordem Pública.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o telefone celular furtado em posse do suspeito. Ele foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto. Já o aparelho recuperado foi devolvido à proprietária.

A ocorrência reforça a importância da participação da população nos grupos de segurança coordenados pela Semop e dos investimentos em tecnologia e monitoramento realizados pelo município, que permitem uma resposta rápida às ocorrências e contribuem para a prevenção e o combate à criminalidade em Volta Redonda.

Adolescentes são flagrados com drogas

Outra ação do Sistema Integrado de Segurança Pública, também nessa terça-feira, resultou na apreensão de entorpecentes no bairro Eucaliptal. Durante patrulhamento de rotina pela Rua Carmem Miranda, equipes formadas por policiais militares e um agente da Secretaria Municipal de Ordem Pública observaram três jovens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, o trio demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram com um deles, de 18 anos, oito buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 30 em espécie. Com um de 17 anos, foram apreendidos uma bucha de maconha, um frasco de lança-perfume (“Cheirinho da Loló”) e um celular. Já com o terceiro, também de 18 anos, os agentes localizaram três buchas de maconha e um telefone celular.

Questionados pelas equipes, os adolescentes afirmaram que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio. Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), juntamente com o material apreendido. Eles autuados por posse e uso de drogas, sendo liberados em seguida.

Os aparelhos celulares e o dinheiro foram devolvidos aos seus proprietários, enquanto os entorpecentes permaneceram apreendidos.

Fotos: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR