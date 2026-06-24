Carreta fica parcialmente suspensa em abismo após acidente na descida da Serra das Araras

Uma carreta bi-trem se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (dia 24) na descida da Serra das Araras, na Via Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi registrado por volta das 6h30.

De acordo com a PRF, ao fazer uma curva, o último semirreboque do veículo colidiu contra a mureta lateral da rodovia. Com o impacto, as rodas do lado esquerdo do último eixo saíram da pista, deixando parte da estrutura suspensa sobre um abismo às margens da estrada.

Apesar do susto, não houve feridos. A carreta permaneceu imobilizada na faixa da esquerda, aguardando apoio para a remoção.

Em razão da ocorrência, houve interdição parcial da pista no trecho da Serra das Araras. Equipes atuam no local para garantir a segurança dos motoristas e organizar o tráfego até a retirada do veículo.

Por conta do acidente, o trânsito no sentido Rio de Janeiro apresenta retenções e segue intenso na manhã desta quarta-feira.

Acidente em Barra Mansa

Também na manhã desta quarta-feira, um segundo acidente foi registrado na Via Dutra, desta vez em Barra Mansa, na altura do km 298, no sentido Rio de Janeiro. Segundo as informações iniciais, houve uma colisão entre um automóvel e uma carreta. Apesar do impacto, não houve vítimas.

Os envolvidos foram orientados a realizar o preenchimento da Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet.

Foto: Divulgação/PRF