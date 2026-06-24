PRF flagra transporte irregular de cerveja na Dutra, em Porto Real

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um transporte irregular de cerveja na tarde dessa terça-feira (dia 23) na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A abordagem ocorreu por volta das 17h30, na altura do km 297, durante uma fiscalização realizada por agentes da 7ª Delegacia da PRF.

Segundo a corporação, uma carreta bi-trem transportava 91.728 garrafas de cerveja Heineken long neck de 330 ml. Durante a fiscalização, o motorista, de 38 anos, apresentou duas notas fiscais da carga, mas não portava o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), documento obrigatório para esse tipo de transporte.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor forneceu informações sobre a origem e o destino da carga que divergiam dos dados constantes nas notas fiscais apresentadas. Diante das inconsistências encontradas, os agentes entraram em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Após análise preliminar e diante da suspeita de irregularidades tributárias e possível sonegação fiscal, a Sefaz solicitou que o veículo fosse encaminhado ao Posto Fiscal de Nhangapi para avaliação de um auditor fiscal e adoção das medidas cabíveis.

Ao todo, foram apreendidos 30.257 litros de cerveja. A carga e o veículo ficaram à disposição da Receita Estadual para os procedimentos fiscais necessários.

Foto: Divulgação/PRF