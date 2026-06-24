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Em madrugada chuvosa, equipe do Samu realiza parto de bebê em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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A madrugada chuvosa desta quarta-feira (dia 24) terminou com o nascimento de uma menina no bairro Paraíso de Cima, na Região Leste do município. O parto contou com a ajuda de uma equipe da Base Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Barra Mansa, administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa).

A Central 192 foi acionada por volta das 2h por moradores da localidade, que auxiliavam uma catadora de recicláveis de 36 anos em trabalho de parto dentro de casa. Quando a equipe chegou ao imóvel, a gestante já estava na fase final do parto.

A médica Clarice Carneiro Teixeira conduziu o atendimento, com o apoio do enfermeiro Sandro Izidio e do condutor Marcelo Francis. No local, a equipe realizou o corte do cordão umbilical, fez a identificação da recém-nascida e a aqueceu, garantindo os primeiros cuidados após o nascimento.

“Mesmo trabalhando há alguns anos em atendimentos de urgência, participar de um nascimento é sempre um momento especial. Ver a bebê bem e perceber o alívio da mãe traz uma sensação de dever cumprido e de muita gratidão. É um momento que renova o sentido da nossa profissão”, afirmou Clarice Carneiro.

Em seguida, mãe e filha foram encaminhadas em segurança para o Hospital Municipal da Mulher, no bairro Ano Bom, onde permaneceram sob acompanhamento médico.

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