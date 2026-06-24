Eduardo Paes visita o Porto do Açu e participa de reuniões com lideranças políticas no Norte Fluminense

Pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes visitou, na terça-feira (dia 23), o Porto do Açu, o maior complexo porto-indústria de águas profundas da América Latina, localizado na cidade de São João da Barra, no Norte Fluminense. Ele conheceu toda a estrutura do local e como o complexo cresceu desde sua inauguração em 2014.

“Quarenta por cento do petróleo exportado pelo Brasil sai do Porto do Açu. O maior mineroduto do mundo termina aqui. Cinquenta por cento do gás natural importado pelo Brasil entra por aqui. Tudo isso em um único complexo no Norte Fluminense. São 89 milhões de toneladas movimentadas num único ano. Três por cento de todo o comércio exterior brasileiro, com 16 bilhões de dólares anuais São sete mil pessoas trabalhando diariamente, mais de 30 mil empregos indiretos gerados na região. São João da Barra é hoje a terceira cidade do estado em PIB per capita e a nona no Brasil. Um porto que funciona e transforma a cidade”, disse Eduardo Paes, que foi acompanhado pelas prefeitas de São Francisco de Itabapoana, Yara Cinthia, e de São João da Barra, Carla Caputi, pela deputada estadual Carla Machado, e pelo pré-candidato ao Senado, Pedro Paulo.

Em operação desde 2014, o Porto do Açu concentra 30 empresas e 11 terminais, atuando fortemente nos setores de energia, óleo e gás. Ele já conta com o terceiro maior terminal privado de minério de ferro do Brasil e, atualmente, está em construção no local o maior parque termelétrico da América Latina.

“O Porto do Açu não para de crescer. Ele está se posicionando para liderar a transição energética do Brasil. E o governo do estado precisa estar junto nessa trajetória, facilitando licenças, garantindo infraestrutura de acesso e atraindo ainda mais investimento para essa região”, afirmou Eduardo Paes, lamentando que as rodovias de acesso ao porto não acompanharam o crescimento do complexo.

Ao longo do dia, Eduardo Paes participou de reuniões com lideranças políticas no Norte Fluminense, nas cidades de Campos e São Francisco de Itabapoana. Em São João da Barra, além de visitar o Porto do Açu, o pré-candidato recebeu o título de cidadão sanjoanense das mãos da prefeita Carla Caputi, da presidente da Câmara Municipal, Sônia Pereira, e da deputada Carla Machado.