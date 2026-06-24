Recém-nascido é encontrado morto no mar de Angra dos Reis; polícia investiga o caso

Um recém-nascido foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (dia 24) no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O corpo, ainda com o cordão umbilical, boiava na localidade conhecida como Ponta dos Ubás e foi avistado por uma mulher, que acionou a Polícia Militar.

Segundo a PM, equipes foram enviadas ao local após a denúncia e confirmaram a presença do bebê na água. O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado para auxiliar na remoção do corpo, enquanto peritos da Polícia Civil realizaram os primeiros levantamentos na área.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames deverão ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, as autoridades não divulgaram o sexo da criança nem informações sobre sua identidade.

A Polícia Civil abriu investigação e trabalha para identificar a mãe do recém-nascido e determinar como o bebê foi parar no mar. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis e segue sob apuração.

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