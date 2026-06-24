Condenado por estuprar a própria filha de apenas 2 anos é preso pela Polícia Civil de Barra Mansa

Uma ação de inteligência da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa resultou, na tarde desta quarta-feira (dia 24), na prisão de um homem de 33 anos condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha. Coordenada pelo delegado titular Marcus Montez, a operação ocorreu por volta das 14h e teve como objetivo localizar foragidos da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2019. Na ocasião, a mãe da vítima – uma criança de apenas 2 anos – teria flagrado o então investigado no quarto com a menina, que chorava intensamente. Ao verificar a situação, a responsável constatou que a criança apresentava lesões e vermelhidões na região íntima, além de estar com a calcinha caída ao chão.

Durante toda a investigação, o homem negou as acusações. Ele foi indiciado pela Polícia Civil, processado e respondeu ao processo em liberdade. Em 22 de junho de 2026, acabou condenado definitivamente a 16 anos e 4 meses de prisão, em decisão transitada em julgado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Barra Mansa. Após a sentença, foi expedido mandado de prisão definitivo.

Com a ordem judicial, agentes da 90ª DP realizaram diligências iniciais na residência do condenado, mas ele não foi localizado. A partir disso, foi montado um trabalho de monitoramento e levantamento de informações que levou à sua localização.

O homem foi encontrado em uma empresa às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Saudade, onde atuava como motorista de caminhão e realizava o descarregamento de materiais no momento da abordagem. Ele foi preso sem resistência e encaminhado ao sistema prisional, onde começa a cumprir a pena.