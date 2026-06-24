Refis 2026: Contribuintes podem aproveitar descontos de até 100% em juros e multas em Barra Mansa

A Secretaria de Finanças de Barra Mansa reforça que os contribuintes não deixem de aproveitar as boas condições de adesão ao Refis 2026 (Programa de Recuperação Fiscal). Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para garantir os benefícios do programa, que incluem descontos de até 100% sobre juros e multas, além de parcelamentos acessíveis para pessoas físicas e jurídicas.

O programa contempla tributos vencidos até 31 de dezembro de 2025. Entre eles: IPTU, ISS, ITBI, alvarás de funcionamento, multas, infrações e outras pendências municipais, como débitos junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), estando ou não inscritos em dívida ativa.

Além do pagamento em cota única com abatimento integral de juros e multas, os contribuintes podem optar por parcelamentos de 12 a 120 vezes, de acordo com o valor da dívida.

O secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, lembra que o Refis é uma ferramenta importante tanto para o contribuinte quanto para o município.

— Quem adere ao programa consegue quitar suas pendências com condições especiais, descontos expressivos e parcelamentos que cabem no orçamento, recuperando sua regularidade fiscal. Ao mesmo tempo, a Prefeitura fortalece sua capacidade de investimento, ampliando os recursos destinados a áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. É uma iniciativa que gera benefícios para toda a cidade – afirmou Leonardo.

Como aderir ao Refis 2026?

Os contribuintes interessados podem realizar a adesão de forma on-line ou presencial:

– Site da Prefeitura (https://gp.srv.br/tributario/barramansa/portal_serv_servico?22,69);

– SARA (WhatsApp): (24) 2106-3400 – selecionar a opção 1 (Secretaria de Finanças) e, em seguida, Refis;

– Atendimento presencial no saguão da Prefeitura: Rua Luís Ponce, 263, Centro, de segunda a sexta-feira, com distribuição de senhas das 8h às 16h.

Fotos: Arquivo PMBM