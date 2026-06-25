Serra das Araras: novos viadutos são liberados para o tráfego

A RioSP, uma empresa Motiva, inaugurou nesta quinta-feira (dia 25), a primeira fase da Nova Serra das Araras, um dos mais importantes projetos de infraestrutura viária em andamento no país. A entrega representa um marco para a mobilidade nacional e para os milhares de motoristas que utilizam diariamente a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), principal ligação entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Localizada entre os municípios de Piraí e Paracambi, no Sul Fluminense, a Serra das Araras é um dos principais corredores logísticos do Brasil. Por ela circulam cerca de 390 mil veículos por mês, entre automóveis, ônibus e caminhões responsáveis pelo transporte de cargas e mercadorias entre as duas maiores capitais do país.

Com seu traçado sinuoso e limitações operacionais, o trecho historicamente se consolidou como um dos principais gargalos logísticos da malha rodoviária nacional. Para transformar essa realidade, a construção da Nova Serra das Araras, pela RioSP, teve início em abril de 2024 e hoje apresenta aproximadamente 70% de avanço físico.

Nesta primeira etapa, serão liberados ao tráfego quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, incluindo oito novos viadutos com iluminação. A entrega antecipa benefícios importantes para os clientes da rodovia, ampliando a segurança, a fluidez do tráfego e a capacidade operacional do trecho.

Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com uma infraestrutura moderna e preparada para atender às demandas atuais e futuras do país. O projeto prevê quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, 24 novos viadutos, duas rampas de escape e iluminação em toda a extensão da serra.

A obra reforça o compromisso da RioSP com a modernização da infraestrutura rodoviária brasileira, promovendo mais eficiência logística, desenvolvimento econômico e segurança viária para milhões de pessoas.

Principais números da Nova Serra das Araras

390 mil veículos (36% carga) por mês;

70% de avanço físico da obra;

24 novos viadutos;

4 faixas de rolamento por sentido;

Acostamento em ambos os sentidos;

2 rampas de escape;

Iluminação em toda a extensão;

Entrega da 1ª fase com 8 novos viadutos e 4 km de novas pistas de subida (sentido São Paulo).

Foto: Divulgação/RioSP