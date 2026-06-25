Trânsito na Beira-Rio segue com desvios após incêndio na Vila Mury

A Prefeitura de Volta Redonda informou que o trânsito na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) e em vias do entorno sofreu alterações nesta quinta-feira (dia 25) devido aos trabalhos de rescaldo no imóvel atingido por um incêndio na noite de quarta-feira (dia 24), no bairro Vila Mury.

Motoristas que seguem pela Beira-Rio no sentido Aterrado devem acessar a Avenida do Comércio e, em seguida, utilizar a Avenida Mariana do Carmo Godoy (Onda Verde) ou a Avenida Sávio Gama. Ambas podem ser alcançadas posteriormente pela Avenida das Indústrias, na altura da Auto Peças Beira-Rio.

Já para quem trafega em direção ao bairro Belmonte, o desvio ocorre a partir da Avenida Pastor Cesar Darcoso Filho, com opções de acesso pela Avenida dos Oitis ou pela Avenida Sávio Gama.

A prefeitura orienta que, principalmente nos horários de maior movimento, os motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas. Os desvios estão sinalizados e contam com o apoio de agentes da Guarda Municipal até a conclusão dos trabalhos e a liberação total da via.

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