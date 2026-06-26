Barra Mansa inicia atualização do Índice de Ambiente de Negócios com apoio do Sebrae

Barra Mansa deu início, nesta sexta-feira (dia 26), à atualização do Índice de Ambiente de Negócios (IAN), em parceria com o Sebrae. A iniciativa tem como objetivo avaliar as condições do município para o fortalecimento do empreendedorismo, das micro e pequenas empresas e da competitividade econômica.

A primeira reunião contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho; do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello; e do consultor do Sebrae Rio, Carlos Magno Machado, responsável pela metodologia do índice.

Durante o encontro, foi iniciado o diagnóstico do município e apresentado o cronograma de levantamento das ações desenvolvidas pela administração municipal. O IAN analisa políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, à desburocratização e ao fortalecimento dos pequenos negócios.

O secretário Cesar de Carvalho destacou o alinhamento da iniciativa com a gestão municipal. “Essa atualização do Índice de Ambiente de Negócios é fundamental porque norteia o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alinhados à gestão do prefeito Luiz Furlani, vamos utilizar esse diagnóstico para direcionar estratégias e desenvolver novas ações voltadas ao fortalecimento dos diversos setores da economia de Barra Mansa, promovendo um ambiente cada vez mais favorável para empreender, gerar empregos e atrair investimentos para o município”, afirmou.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, ressaltou a integração entre as instituições envolvidas. “Essa reunião foi muito importante para acompanharmos os indicadores de desenvolvimento econômico de Barra Mansa e alinharmos estratégias entre a Companhia de Desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae. Barra Mansa vem se preparando e se capacitando cada vez mais para receber novos investimentos. Esse trabalho nos permite definir os próximos passos para tornar o município ainda mais atrativo, facilitando a instalação, a expansão e a permanência de empresas”, destacou.

Já a Coordenadora da Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Flávia Guedes, explicou a etapa atual do levantamento. “O Sebrae está realizando um levantamento do Índice de Ambiente de Negócios. Nesta etapa, fizemos o diagnóstico de Barra Mansa e, agora, vamos reunir as evidências das ações desenvolvidas pelo município para verificar sua pontuação. Esse índice avalia como o ambiente de negócios é promovido pela gestão municipal, considerando iniciativas que favorecem o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos”, explicou.

A atualização do IAN integra a estratégia do Sebrae de apoio aos municípios na construção de ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento econômico, servindo como instrumento de orientação para o aprimoramento de políticas públicas e fortalecimento da gestão voltada ao empreendedorismo em Barra Mansa.Fotos: Divulgação