GMVR recupera moto furtada e apreende veículo com sinais de adulteração

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou nesta sexta-feira (dia 26) uma motocicleta furtada, apreendeu outra com indícios de adulteração e prendeu um foragido da Justiça. O saldo é resultado de três ocorrências distintas que contaram com a participação do setor de Inteligência da corporação e do uso das câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 8h. Após receber informações do setor de inteligência da Guarda Municipal e imagens do Ciosp, os agentes iniciaram buscas por uma motocicleta Honda XRE 300, de cor cinza, furtada do interior de uma oficina de manutenção de motocicletas no bairro Ponte Alta.

Em uma das imagens de câmeras internas da loja, que foram compartilhadas em grupos de WhatsApp, o suspeito aparecia empurrando a motocicleta em direção ao bairro Vila Americana. Com base nas informações, os guardas municipais realizaram diligências e localizaram o veículo na Rua Argentina, na esquina com a Rua Paraguai.

O proprietário da moto e o responsável pelo estabelecimento foram comunicados, e o veículo foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada e a motocicleta recuperada. As imagens do Ciosp e de câmeras do estabelecimento irão ajudar na investigação.

Moto com sinais de adulteração é apreendida

A terceira ocorrência aconteceu por volta das 10h40, após uma ação conjunta entre os setores de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal.

Informações recebidas pelas forças de segurança davam conta de que uma motocicleta suspeita de clonagem estaria circulando pelo bairro Retiro. Durante as buscas, o veículo foi localizado estacionado em uma oficina na Avenida Retiro.

Na verificação, os agentes identificaram diversos indícios de adulteração no motor e nos elementos de identificação do veículo, além da existência de um laudo pericial relacionado à motocicleta original.

O condutor, que alegou ser funcionário de uma oficina mecânica onde o veículo havia sido levado para revisão, foi encaminhado à 93ª DP. Na delegacia duas pessoas se apresentaram como proprietárias da motocicleta. Após análise da autoridade policial, os envolvidos responderão em liberdade pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta permaneceu apreendida para realização de perícia.

Fotos: Divulgação/Semop.