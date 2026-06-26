Motocicleta clonada é apreendida pela PM em Vassouras

Uma motocicleta com indícios de clonagem foi apreendida pela Polícia Militar na tarde da quinta-feira (dia 25), durante patrulhamento na Rua Doutor Manoel Martins, em Vassouras. Segundo a corporação, o veículo estava estacionado em via pública e levantou suspeita da guarnição durante uma abordagem de rotina em área apontada como de incidência de tráfico de drogas.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais consultaram a placa da motocicleta e identificaram inconsistências entre os dados exibidos e a numeração do chassi e do motor. Diante da irregularidade, foi solicitado apoio para encaminhar o veículo à delegacia da cidade.

A motocicleta, uma Honda CB 300, foi conduzida com auxílio da Guarda Civil Municipal até a unidade policial. Na delegacia, após análise, a equipe constatou que se tratava de um veículo clonado. Ainda segundo a PM, há indícios de que o veículo teria sido utilizado em atividades ligadas ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, com registros anteriores em outras ocorrências.

O veículo permaneceu apreendido para perícia.

A ocorrência foi registrada como adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após a conclusão dos procedimentos, os policiais retornaram ao patrulhamento normal.

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