PM apreende motocicleta e prende suspeito por adulteração de placa em Barra do Piraí

Um jovem foi preso em flagrante e uma motocicleta apreendida durante uma ação da Polícia Militar na manhã da quinta-feira (dia 25), no bairro Carvão, em Barra do Piraí. A ocorrência foi registrada por volta das 11h25, após abordagem a uma motocicleta em atitude suspeita.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando identificou uma moto Honda Start com indícios de irregularidade na placa. Durante a verificação, os policiais constataram que o sinal identificador estava parcialmente encoberto e dobrado, com uso de fita adesiva, o que impossibilitava a leitura.

O condutor foi abordado no local. De acordo com o registro policial, ele estava acompanhado da mãe no momento da ação. Questionado, o suspeito afirmou desconhecer o motivo da adulteração da placa. Ainda segundo a PM, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A corporação informou ainda que o jovem já seria conhecido em ações de patrulhamento na região por conduzir veículo de forma irregular e realizar manobras perigosas, além de desobedecer ordens de parada em outras ocasiões.

Diante da situação, ele foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. A PM destacou que não houve necessidade do uso de algemas, já que o suspeito colaborou com a abordagem.

O caso foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde o material foi analisado pela autoridade policial. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, e a motocicleta ficou apreendida na unidade policial para os procedimentos legais.

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