Tande Vieira acompanha vistoria técnica do DER-RJ em trechos da RJ-163 e da RJ-151 e reforça urgência de obras emergenciais

A Prefeitura de Resende acompanhou, nesta semana, uma vistoria técnica em trechos da RJ-163 e da RJ-151 que necessitam de obras emergenciais. A visita contou com a presença do diretor regional do DER-RJ, Bruno Gandra, representando a presidente do órgão, Gabryela Dantas.

Durante a ação, foram vistoriados pontos considerados mais críticos nas duas rodovias, com o objetivo de levantar as principais demandas e acelerar o encaminhamento das intervenções necessárias para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para moradores, motoristas e visitantes que utilizam diariamente essas vias.

Segundo o prefeito Tande Vieira, o momento é estratégico para avançar com as obras, já que o período atual apresenta condições climáticas mais favoráveis para a execução dos serviços.

“Estamos em um período importante, com tempo mais favorável para a realização dessas obras, e precisamos aproveitar essa janela para avançar antes do próximo verão. Sabemos que existe toda uma tramitação burocrática, mas reforçamos ao DER-RJ o caráter de urgência dessas intervenções. A expectativa é que, a partir dessa vistoria, o processo ganhe andamento com mais agilidade”, destacou o prefeito.

A Prefeitura seguirá acompanhando de perto cada etapa do processo junto ao Governo do Estado e ao DER-RJ, mantendo a população informada sobre o andamento das melhorias previstas para a região.

“São intervenções muito importantes para Resende e para todos que circulam por essas rodovias. Vamos continuar cobrando, acompanhando e trabalhando para que essas obras saiam do papel o quanto antes. Vamos em frente!”, completou Tande Vieira.