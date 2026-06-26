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PRF recupera motocicleta furtada em Campinas durante fiscalização na Dutra, em Resende

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com registro de furto na tarde de quinta-feira (dia 25), durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende.

A abordagem aconteceu por volta das 16h30, no km 310 da rodovia, durante uma operação da equipe GFT07-RJ voltada à fiscalização de motocicletas. Ao verificarem os sistemas de segurança do veículo, os policiais constataram que a moto possuía um registro de furto em aberto, ocorrido em maio deste ano, na cidade de Campinas (SP).

Questionado pelos agentes, o condutor informou que alugava a motocicleta mensalmente de uma empresa localizada em Volta Redonda para trabalhar como mototaxista e entregador por aplicativo. Segundo ele, a própria empresa locadora já havia comunicado sobre a restrição de furto e orientado que registrasse o caso na Polícia Civil. No entanto, afirmou que optou por não fazer o registro por não considerar a medida necessária.

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde o veículo e o condutor foram apresentados para a adoção das medidas cartoriais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF

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