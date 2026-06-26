Traficante condenado tenta fugir da polícia, se esconde em guarda-roupa e é preso com drogas em Barra Mansa

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa prenderam, na tarde dessa quinta-feira (dia 25), um homem de 25 anos, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Bom Pastor. Além de ser preso em flagrante, ele também tinha um mandado de prisão em aberto por condenação definitiva a cinco anos e quatro meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 15h, após um trabalho de inteligência e monitoramento aéreo realizado com drones da equipe da 90ª DP. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou escapar, invadiu a residência de um morador sem autorização e se escondeu dentro de um guarda-roupa.

Os agentes acompanharam toda a movimentação por meio das imagens captadas pelos drones, localizaram o imóvel e efetuaram a prisão. Durante a ação, foram apreendidos um rádio transmissor, 20 pedras de crack e 58 pinos de cocaína. Segundo a polícia, o material entorpecente estava escondido debaixo da cama do morador da residência.

Após a captura, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e também teve cumprido o mandado de prisão referente à condenação definitiva. Depois dos procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre tráfico de drogas e outros crimes podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia, no número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

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