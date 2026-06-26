Voltaço realiza treino no Raulino visando duelo contra o Amazonas

O Volta Redonda FC realizou, na sexta-feira (dia 26), mais um treinamento visando ao próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro Série C. O Esquadrão de Aço enfrenta o Amazonas na terça-feira (30), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 12ª rodada da competição.

Ao longo da semana, a equipe realizou atividades no CT Oscar Cardoso e hoje(26) treinou no Estádio Raulino de Oliveira, palco do confronto.

O zagueiro Rafael Augusto falou sobre a preparação da equipe e projetou o confronto em casa.

“Sabemos que ainda temos quatro jogos dentro de casa e, se fizermos o dever de casa, ficaremos muito próximos do nosso objetivo, que é a classificação. Dentro do Raulino de Oliveira, não podemos negociar a intensidade e vamos em busca da vitória, sempre com os pés no chão, respeitando um grande adversário. Estamos ajustando os últimos detalhes para entrar em campo da melhor maneira possível”, afirmou o atleta.

Venda de ingressos

Os ingressos para a partida já estão disponíveis. Os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para os setores de arquibancada e cadeiras.

A venda antecipada acontece nas Loterias Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) e Barbearia VIP (Shopping Park Sul), além da venda on-line pelo site da plataforma oficial.

As bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira funcionarão na terça-feira (30), das 18h até o intervalo do primeiro tempo. O Setor Azul será destinado à torcida do Voltaço, enquanto o Setor Laranja receberá os torcedores do Amazonas.

As gratuidades, sujeitas à disponibilidade de carga, poderão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio a partir das 18h30, nos respectivos setores de cada torcida.

O Voltaço conta com o apoio da torcida para mais um importante compromisso na Série C.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC