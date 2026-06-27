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Queda de tubos de PVC interdita parcialmente descida da Serra das Araras neste sábado

Por
FOLHA DO ACO
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A queda de uma carga de tubos de PVC provocou a interdição parcial da pista de descida da Serra das Araras, na Via Dutra, na manhã deste sábado (dia 27). O acidente ocorreu no km 229,3, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da carga ficou espalhada pela pista, tornando necessária a interdição da faixa da direita. O trânsito segue fluindo apenas pela faixa da esquerda.

Apesar do ocorrido, não houve registro de vítimas.

Equipes da PRF permanecem no local para garantir a segurança dos motoristas e evitar o saque da carga até a remoção dos tubos e a liberação total da pista. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

Foto: Divulgação/PRF

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