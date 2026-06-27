Suspeito é preso com motocicleta clonada no Centro de Angra dos Reis

Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (dia 26) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com indícios de clonagem no Centro de Angra dos Reis. A ação foi realizada por policiais militares do 33º BPM durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu um alerta da Sala de Operações (SOP), repassado por meio de um grupo de WhatsApp, informando que uma motocicleta Honda Sahara 300 vermelha, com suspeita de ser clonada, havia sido identificada pelas câmeras de monitoramento da prefeitura circulando pela região central da cidade.

Com as informações, os policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo estacionado em frente a uma barbearia, na Rua Cônegos Bittencourt. O condutor foi abordado e, diante da fundada suspeita de adulteração do veículo, recebeu voz de prisão.

O suspeito foi encaminhado, junto com a motocicleta, para a 166ª Delegacia de Polícia. Após a análise da autoridade policial, ele foi autuado com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito responderá ao processo em liberdade, enquanto a motocicleta permaneceu apreendida para perícia.

Além da moto, um aparelho celular também foi apreendido. Segundo a PM, toda a ação foi registrada pelas câmeras operacionais utilizadas pelos policiais militares.

Foto: Divulgação