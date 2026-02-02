Munir Neto vai entregar medalha a ex-atletas e dirigentes pelos 50 anos do Voltaço

O deputado estadual Munir Neto (PSD) reuniu, na quinta-feira (dia 29), ex-atletas, integrantes do time master e dirigentes do Volta Redonda Futebol Clube, para anunciar a entrega de uma medalha em homenagem aos personagens que fizeram história no clube, que completa 50 anos no próximo dia 9 de fevereiro. O encontro foi realizado no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto.

“Eu conversei com o Vanderson, o Tatu, e o Valtinho – ambos ex-jogadores do Voltaço, e pensamos em fazer uma homenagem às pessoas que construíram a história do clube, que vai completar 50 anos representando Volta Redonda no futebol brasileiro. Acho que é mais que merecido, por tudo que o clube representa para a nossa cidade”, disse Munir, destacando que o clube também faz parte da história da família dele. “Eu fui integrante do Conselho Deliberativo do clube por mais de 15 anos, meu irmão, o prefeito Neto, foi presidente por mais de 10 anos, e meu saudoso irmão Marco Ovo foi diretor da base e vice-presidente do Volta Redonda. Então, a história do Voltaço também está na minha família”.

Participaram do evento onde a homenagem foi anunciada cerca de 40 ex-jogadores, ex-dirigentes, representantes da atual diretoria – incluindo o presidente do clube, Flávio Horta, e Wilson Leite, da primeira geração de jogadores, que já foi treinador e hoje trabalha no departamento de futebol do Volta Redonda – além de fundadores, como o radialista Dário de Paula, e outros convidados.

“Quem para, fica esquecido, o mais novo é sempre quem chama atenção. Mas é um grupo que teve muitas conquistas pelo Voltaço, então essas homenagens são de fundamental importância. Passa um filme na cabeça dessas pessoas. O grupo ficou muito satisfeito de ter essa homenagem, de serem lembrados. Eu fiquei muito feliz”, disse Vanderson Hybner de Freitas, o Tatu, ex-jogador do Volta Redonda e atual integrante da equipe master do clube.

“Acho muito bacana essa homenagem, fico muito feliz de estar participando. O Munir foi muito perspicaz em ter essa lembrança. Porque não são só os jogadores, é a memória da cidade, do clube. Todo mundo que para de jogar fica muito satisfeito de ser lembrado, mexe positivamente com a nossa vida”, afirmou Valter Cesar Gomes, o Valtinho, também ex-atleta do Voltaço e participante da equipe master.