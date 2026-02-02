Homem é preso em Volta Redonda por descumprir medida protetiva contra a própria mãe

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, com apoio da Polícia Civil, prendeu nesta segunda-feira (dia 2) um homem de 38 anos por descumprimento de medida protetiva em favor da própria mãe, de 55 anos. A mulher e o marido, um homem de 64 anos, já eram acompanhados pela patrulha. A atuação rápida e coordenada das forças de segurança foi fundamental para garantir a integridade física das vítimas e evitar o agravamento da situação.

A ocorrência teve início após a Patrulha de Proteção ao Idoso receber uma ligação do pai do suspeito, relatando que o filho, usuário de drogas, estaria o ameaçando e a esposa com uma tesoura. Diante da gravidade do relato, a equipe acionou apoio da Polícia Civil e se deslocou imediatamente até o local.

No endereço, situado no bairro Ilha Parque, os agentes flagraram o suspeito com uma tesoura na mão. Segundo os policiais, o homem apresentava fala desconexa e pensamentos confusos, oferecendo risco iminente aos moradores. Ele foi contido e conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva judicial em favor da mãe.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da Patrulha de Proteção ao Idoso, um serviço criado por ele como instrumento de prevenção e enfrentamento à violência. “A Patrulha de Proteção ao Idoso é um serviço fundamental para garantir dignidade, respeito e segurança à população idosa. Essa atuação demonstra a importância de termos equipes especializadas, preparadas para agir com rapidez e sensibilidade, protegendo quem muitas vezes se encontra em situação de maior vulnerabilidade”, afirmou.

Coronel Henrique também ressaltou a integração entre os órgãos de segurança. “A parceria com a Polícia Civil fortalece as ações e garante que casos como esse tenham a resposta adequada, sem qualquer tipo de efeito colateral. Nosso compromisso é proteger vidas e assegurar que medidas protetivas sejam cumpridas rigorosamente”, completou.

