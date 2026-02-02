Cláudio Castro fecha parceria com as Forças de Segurança da Itália no combate ao crime organizado

Em Roma, o governador Cláudio Castro iniciou as tratativas para a realização de uma parceria com as Forças de Segurança da Itália no enfrentamento ao crime organizado no Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (dia 2), Castro esteve no Comando General de Arma dos Carabinieri e no Serviço de Cooperação Internacional, da Direção Central da Polícia Criminal, do Ministério do Interior, para conhecer as estruturas e os métodos operacionais das corporações.

“Já começamos a trocar experiências sobre o combate à criminalidade, com ênfase em investigação, inteligência e cooperação interagências. Em breve, enviaremos um grupo de policiais militares para a Itália para essa imersão. Tudo em conformidade com as legislações brasileira e europeia. No Rio de Janeiro, investimos mais de R$ 16 bilhões por ano em segurança pública, com foco na modernização das forças, no uso intensivo de tecnologia e na integração entre instituições. Acreditamos que a cooperação internacional é fundamental para aprimorar políticas públicas diante de crimes cada vez mais complexos e transnacionais”, destacou o governador.

O Serviço de Cooperação é responsável pelo trabalho estratégico, operacional e informacional em diversas frentes, como em casos de crimes graves internacionais e terrorismo. Já os Carabinieri fazem parte da força policial militar nacional da Itália e integram as Forças Armadas. A ideia é usar a expertise dessas corporações italianas para realizar o intercâmbio de boas práticas, capacitações e missões técnicas.

“O intercâmbio com a Itália é um passo decisivo, conectando nossas polícias à experiência internacional de combate ao crime organizado. Juntos, podemos avançar na parceria de inteligência, na formação de equipes conjuntas e na proteção da sociedade contra o crime transnacional”, afirmou Cláudio Castro.

Endurecimento penal

Na Itália, a política de segurança tem sido marcada pela adoção de decretos e leis voltados ao endurecimento penal e ao fortalecimento das instituições de segurança. A legislação prevê o regime especial de detenção conhecido como 41-bis (cárcere duro), aplicado a presos vinculados a organizações criminosas estruturadas, terrorismo e tráfico de drogas. Em 2024, a Polícia Federal do Brasil firmou um acordo com o Departamento de Segurança Pública da Itália, que estabelece medidas práticas para intensificar o combate ao tráfico internacional de drogas e a outras atividades criminosas transnacionais.

No Estado do Rio, o governador Cláudio Castro tem defendido a correção na legislação penal, com foco em aspectos como audiência de custódia, reincidência, progressão de pena e reenquadramento da definição de organização criminosa, para facilitar o combate a grupos organizados. Ele destaca a importância de que crimes cometidos com armas de guerra, como fuzil, sejam tratados com pena mais grave, e que o uso de armamento pesado aumente a pena, algo que hoje, nas regras vigentes, muitas vezes não ocorre.

“Temos feito a nossa parte. As forças de segurança do Estado do Rio apreenderam, apenas em 2025, 920 fuzis, um aumento de 25,7% em relação a 2024. Este é o maior número de apreensões já registrado desde o início da série histórica, em 2007. Em média, 2 armas de longo alcance foram retiradas diariamente das mãos de criminosos. Entre as armas de guerra apreendidas, diversas eram de marcas internacionais, evidenciando a diversidade e a complexidade do armamento em circulação no estado”, explicou.