‘Páscoa da Família’ de Barra Mansa começa neste domingo no Clube Municipal

A Prefeitura de Barra Mansa realiza, a partir deste domingo, dia 29 de março, a Páscoa da Família, um evento especial com programação gratuita e atrações para todas as idades. A iniciativa, promovida pela Fundação Cultura em parceria com diversas secretarias municipais, segue até o dia 04 de abril, no Clube Municipal, no Centro.

A abertura acontece às 9h deste domingo, marcando o início de uma semana inteira de lazer, cultura e convivência para as famílias. Ao longo da programação, o público poderá aproveitar shows musicais, apresentações de mágica com o Mágico Gustavo, recreação com a equipe Anima Aí e brinquedos infláveis para as crianças.

O espaço também contará com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, reforçando o clima festivo e acolhedor do evento.
Um dos momentos mais aguardados será a entrega de chocolate para as crianças cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), promovendo inclusão e garantindo que o espírito da Páscoa chegue a quem mais precisa.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a importância da iniciativa como forma de fortalecer os laços familiares e democratizar o acesso ao lazer e à cultura no município. Ele reforçou que o evento foi pensado com carinho para atender crianças, pais e toda a comunidade.
– Começa neste domingo a Páscoa da Família aqui no Clube Municipal! Vai ter mágica, música, recreação e muita diversão pra criançada. É tudo gratuito! Chama a família e vem aproveitar com a gente – convidou Caneda.

*PROGRAMAÇÃO:*

Abertura – Domingo (29/03):
* Mágico Gustavo – 9h
* Cecília Reis e Banda – 10h30

Segunda a sexta-feira:
* Mágico Gustavo – 17h
* Equipe Anima Aí – 18h
* Cecília Reis e Banda – 18h

Sábado (04/04):
* Mágico Gustavo – 12h
* Cecília Reis e Banda – 14h

*SERVIÇO*
*Páscoa da Família – Barra Mansa*
Data: 29 de março a 04 de abril
Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro
Entrada: Gratuita

Horários de funcionamento:
Domingo: 8h às 12h
Segunda a sexta-feira: 16h às 20h
Sábado: 10h às 16h

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

