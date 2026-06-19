Detran-RJ interdita ferro-velho em BM; proprietário vendia peças através de encomendas pela internet

Após denúncias feitas à Ouvidoria e Corregedoria do Detran-RJ, agentes da Diretoria de Desmontagem do departamento interditaram, nesta quinta-feira (dia 18), em Barra Mansa, um ferro-velho irregular. A denúncia apontava que havia armazenamento e comércio de peças automotivas usadas sem o credenciamento junto ao Detran RJ. Foi apurado, também, que o proprietário vendia o material através de encomendas por telefone e por sites de vendas pela internet.

O local de venda de peças na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, 1.362, no bairro Paraíso, funcionava em um galpão com muros altos que não permitiam a visualização do que estava armazenado no interior. O proprietário não possuía CNPJ da loja. Ao ser abordado pelos fiscais ele apresentou o registro de outro local. Apesar de clandestino, sem notas fiscais e sem etiquetas que permitem rastrear a origem, todas as peças estavam organizadas em prateleiras e por ordem no galpão.

Após autuação e interdição, foi concedido ao proprietário um prazo de 30 dias para apresentação das notas que comprovam a origem do material vendido. Caso não consiga comprovar nesse período, o material será apreendido e encaminhado para reciclagem.

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