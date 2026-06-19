PRF apreende caminhão clonado na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão com sinais de identificação adulterados na noite de quinta-feira (dia 18), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A abordagem ocorreu por volta das 21h30, no km 322.

De acordo com a PRF, durante patrulhamento ostensivo na região, os agentes realizaram uma consulta preventiva aos sistemas integrados e verificaram que a placa exibida por um caminhão-trator vermelho, que puxava um semirreboque vazio, não possuía registro na base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Diante da inconsistência, o veículo foi interceptado.

Durante uma fiscalização detalhada, os policiais encontraram indícios de adulteração no chassi, nas etiquetas e nas plaquetas informativas do caminhão. Após análise de outros componentes estruturais, a equipe identificou a verdadeira origem do veículo, confirmando que se tratava de um caso de clonagem.

Questionado pelos agentes, o motorista informou que trabalha há cerca de um ano para a empresa proprietária do veículo e afirmou desconhecer as irregularidades.

Diante do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o condutor e o caminhão-trator foram encaminhados para a 99ª Delegacia de Polícia Civil, em Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a PRF, o semirreboque permaneceu estacionado em um posto de combustíveis da região, sob responsabilidade da empresa notificada.

Foto: Divulgação/PRF