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Família de técnico morto em acidente na MRS contrata advogado para apurar responsabilidades

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FOLHA DO ACO
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A família do técnico mecânico que morreu no último dia 06, após um acidente de trabalho na MRS Logística, em Barra Mansa, constituiu advogado para acompanhar o caso e buscar a apuração das circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo ocorrido.

A esposa da vítima formalizou a contratação de um escritório, que passa a atuar na representação da família. A defesa informou que irá acompanhar de perto as investigações e adotar todas as medidas legais cabíveis para o completo esclarecimento dos fatos.

De acordo com a advogada Rosalba Teixeira Pinto a atuação jurídica visa garantir maior transparência na investigação e a responsabilização, caso sejam constatadas falhas relacionadas ao ambiente e às condições de trabalho.

Segundo informações divulgadas no dia do acidente, Ricardo Elias Teixeira, de 41 anos, teria sido prensado pela correia de transferência do equipamento MHC10 durante a realização de manutenção corretiva no comboio da desguarnecedora, no pátio P2-14. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Ricardo trabalhava há 14 anos na MRS, onde exercia a função de técnico mecânico em equipamentos de via sênior. Ele deixou esposa e uma filha.

Na ocasião a MRS Logística em nota oficial confirmou o acidente e informou que as equipes de emergência foram acionadas imediatamente. Relatos de trabalhadores que atuavam junto com a vítima na manutenção do equipamento, confirmaram a morte de Ricardo Elias Teixeira no local de trabalho.

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