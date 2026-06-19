Motorista fica gravemente ferida após caminhão trafegar na contramão e provocar colisão frontal na Dutra, em Piraí

A motorista de um Honda Fit ficou gravemente ferida após uma colisão frontal com um caminhão que trafegava na contramão da Rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta sexta-feira (dia 19), em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 253, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 2h40, a corporação recebeu a informação de que um caminhão seguia pela contramão na altura do km 250 da Dutra. A equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF foi acionada para localizar o veículo, mas, cerca de dez minutos depois, recebeu a informação de uma colisão frontal ocorrida três quilômetros adiante.

No local, os agentes constataram que um caminhão VW/7.90 S, com placas de Itaboraí, era conduzido por um idoso de 72 anos, que seguia na contramão quando bateu de frente com um Honda Fit, emplacado no Rio de Janeiro. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Segundo a PRF, também não foram encontrados indícios de uso de outras substâncias.

Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que, ao iniciar o deslocamento, acreditava estar trafegando no sentido correto, em direção a São Paulo.

A motorista do Honda Fit, de 33 anos, sofreu ferimentos graves. Ela foi atendida pelas equipes de resgate, precisou ser entubada ainda no local do acidente e, em seguida, foi encaminhada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Uma carreta que seguia normalmente pela pista e vinha logo atrás do Honda Fit também se envolveu no acidente. O motorista não se feriu.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Fotos: Divulgação/PRF