Lula inaugura primeira etapa da nova Serra das Araras na terça-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura às 10h da próxima terça-feira (dia 23) a primeira etapa das obras da nova Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra. Nesta fase, entra em operação trecho de quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, composto por quatro faixas de rolamento e acostamento, faixas de segurança, iluminação em todo o trecho e oito novos viadutos.

O evento ocorre próximo a Paracambi, na altura do km 225 da Via Dutra, sentido São Paulo.

Considerada a ligação rodoviária mais importante do país, a nova Serra das Araras já alcançou 70% de execução. A modernização do trecho vai proporcionar mais segurança e fluidez ao tráfego em uma região que recebe cerca de 390 mil veículos por mês, dos quais 36% são de carga.

Com investimento de R$ 1,5 bilhão, o projeto prevê oito faixas de rolamento — quatro em cada sentido —, acostamentos e 24 novos viadutos, além de duas rampas de escape.

As obras em toda a concessão, de 626 km, têm apoio de R$ 10,7 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), reforçando o papel da instituição no apoio a projetos estratégicos de infraestrutura e logística.

Foto: Divulgação/CCR RioSP