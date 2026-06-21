PF e PCERJ prendem foragido por estupro de vulnerável em Resende

A Polícia Federal prendeu, no sábado (dia 20), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada em conjunto com policiais civis da 89ª DP e ocorreu no município de Resende.

A prisão foi realizada após levantamentos de dados de inteligência conduzidos por policiais do Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA) e da Superintendência Regional da PF em Roraima (SR/PF/RR) permitirem identificar a localização do foragido.

O homem, de 77 anos de idade, foi localizado na Rodoviária de Resende, momentos antes de embarcar em um ônibus com destino à cidade de Anápolis/GO.

A ação cumpriu o mandado de prisão expedido pela Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida da Comarca de Tocantins/MG.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele irá responder pela prática do crime de estupro de vulnerável.