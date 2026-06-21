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PRF flagra caminhoneiro de 67 anos com comprimidos de “rebite” na Via Dutra, em Porto Real

Por
FOLHA DO ACO
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Um caminhoneiro de 67 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando comprimidos de “rebite” durante uma fiscalização realizada na noite da última sexta-feira (dia 19), na Dutra, em Porto Real.

Os agentes pararam uma carreta com placas de São Leopoldo (RS) e, durante a fiscalização, analisaram os discos do tacógrafo e constataram que o motorista dirigia havia várias horas sem cumprir o período de descanso obrigatório previsto na legislação.

A situação levantou a suspeita de que o condutor pudesse estar utilizando alguma substância estimulante para permanecer ao volante por longos períodos. Durante a revista na cabine do veículo, os policiais encontraram 33 comprimidos de Nobésio Extra Forte, medicamento cuja comercialização é proibida no Brasil e que contém anfetamina em sua composição.

Os comprimidos foram apreendidos e a PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o motorista por porte de droga para consumo pessoal, conforme previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

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