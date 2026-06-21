PRF flagra caminhoneiro de 67 anos com comprimidos de “rebite” na Via Dutra, em Porto Real

Um caminhoneiro de 67 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando comprimidos de “rebite” durante uma fiscalização realizada na noite da última sexta-feira (dia 19), na Dutra, em Porto Real.

Os agentes pararam uma carreta com placas de São Leopoldo (RS) e, durante a fiscalização, analisaram os discos do tacógrafo e constataram que o motorista dirigia havia várias horas sem cumprir o período de descanso obrigatório previsto na legislação.

A situação levantou a suspeita de que o condutor pudesse estar utilizando alguma substância estimulante para permanecer ao volante por longos períodos. Durante a revista na cabine do veículo, os policiais encontraram 33 comprimidos de Nobésio Extra Forte, medicamento cuja comercialização é proibida no Brasil e que contém anfetamina em sua composição.

Os comprimidos foram apreendidos e a PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o motorista por porte de droga para consumo pessoal, conforme previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.