Adeus a Anna Clara: corpo de jovem vítima de acidente no Retiro será sepultado nesta segunda-feira

O corpo da jovem Anna Clara Rocha, de 27 anos, será sepultado nesta segunda-feira (dia 22) no Portal da Saudade, em Volta Redonda. O velório acontece ao longo do dia, no mesmo local.

Anna Clara morreu na tarde de domingo (dia 21) após um capotamento na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro. O acidente aconteceu por volta das 14h10 e envolveu um Fiat Mobi branco, que, por circunstâncias ainda não esclarecidas, perdeu o controle e capotou na via.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O atendimento contou com atuação do Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia, que abriu investigação para apurar as causas do acidente.

A morte da jovem causou forte comoção em Volta Redonda e nas redes sociais. Com atuação na área de marketing digital, Anna Clara acumulava mais de 31 mil seguidores e era conhecida por conteúdos voltados ao posicionamento digital, criação de conteúdo e mentorias para empreendedoras.

Foto: Reprodução/Redes Sociais