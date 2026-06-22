Foragido da Justiça é preso durante investigação de suposto sequestro envolvendo criança em Barra Mansa

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta segunda-feira (dia 22), um homem de 49 anos que era alvo de dois mandados de prisão preventiva por estelionato, durante uma investigação sobre o desaparecimento de uma criança de um ano e meio no município.

O caso teve início na última sexta-feira (dia 19), quando a mãe registrou na 90ª Delegacia de Polícia o desaparecimento da filha. Inicialmente, a suspeita era de que a criança teria sido retirada da residência materna sem autorização e sem testemunhas, e o ex-padrasto passou a ser apontado como possível envolvido.

Sob coordenação do delegado titular Marcus Montez, agentes iniciaram diligências para localizar a criança e esclarecer os fatos. No decorrer da investigação, foi identificado que o ex-padrasto teria, de fato, retirado a criança de Barra Mansa e a levado até Resende, onde ela foi entregue à avó materna.

No sábado (dia 20), a Polícia Civil localizou a criança em Resende. Ela foi encontrada sem sinais de maus-tratos ou lesões aparentes e encaminhada de volta a Barra Mansa, sendo entregue à mãe. Segundo a investigação, naquele momento não foram identificados elementos que caracterizassem crime de sequestro.

Ainda durante os levantamentos, os agentes descobriram que o homem possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela Vara Criminal de Itaguaí, por estelionato. Também foram identificadas ao menos 24 anotações criminais, incluindo registros em São Paulo e em cidades do Sul Fluminense, como Volta Redonda, Barra Mansa, Itaguaí e Barra do Piraí, além de ocorrências por furto e lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado aplicava golpes principalmente contra comerciantes, prometendo serviços, recebendo valores antecipados e não cumprindo os contratos.

Com base nas informações levantadas pelo setor de inteligência da 90ª DP, os agentes identificaram que o foragido embarcaria em um veículo por aplicativo na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa, com destino a Angra dos Reis, onde, segundo apuração, pretendia aplicar novos golpes. Ele foi abordado no momento em que aguardava o embarque, sem oferecer resistência.

O homem foi conduzido à delegacia para cumprimento dos mandados de prisão e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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