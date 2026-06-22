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Motociclista fica ferido após queda na Dutra, em Porto Real

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FOLHA DO ACO
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Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (dia 22) na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Segundo a concessionária RioSP, a ocorrência foi registrada por volta das 6h45, na altura do km 299 da BR-116, e envolveu a queda de uma motocicleta.

De acordo com a concessionária, o condutor sofreu ferimentos moderados e recebeu os primeiros atendimentos das equipes da RioSP no local. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende para avaliação médica.

As equipes operacionais da concessionária também atuaram para garantir a segurança dos usuários da rodovia durante o atendimento da ocorrência.

Ainda segundo a RioSP, o acidente não provocou impactos significativos no tráfego no trecho. Não foram divulgadas as circunstâncias que levaram à queda da motocicleta.

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