Motociclista fica ferido após queda na Dutra, em Porto Real

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (dia 22) na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Segundo a concessionária RioSP, a ocorrência foi registrada por volta das 6h45, na altura do km 299 da BR-116, e envolveu a queda de uma motocicleta.

De acordo com a concessionária, o condutor sofreu ferimentos moderados e recebeu os primeiros atendimentos das equipes da RioSP no local. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende para avaliação médica.

As equipes operacionais da concessionária também atuaram para garantir a segurança dos usuários da rodovia durante o atendimento da ocorrência.

Ainda segundo a RioSP, o acidente não provocou impactos significativos no tráfego no trecho. Não foram divulgadas as circunstâncias que levaram à queda da motocicleta.