Arraiá da PET 2026 fortalece tradições e movimenta a região

A Praça de Esportes Tabajaras (PET), em Volta Redonda, recebe entre os dias 10 e 12 de julho mais uma edição do Arraiá da PET. Considerada a maior festividade julina do Sul Fluminense, a tradicional festa do Clube dos Funcionários promete movimentar o fim de semana com uma programação animada e estrutura para toda a família.

O evento é um dos principais marcos do calendário de inverno da região, destacando-se pela ambientação típica e por sua megaestrutura. Na praça de alimentação, o destaque fica por conta das barracas de comidas e bebidas típicas, com opções que vão de caldos quentes e espetinhos a doces tradicionais. As crianças também terão um espaço exclusivo com brinquedos infláveis e brincadeiras típicas.

De acordo com o presidente do Clube, Alex Ribeiro, o foco desta edição é consolidar o padrão de qualidade e o acolhimento ao público:

“O Arraiá da PET já faz parte da identidade de Volta Redonda e, a cada ano, trabalhamos para aprimorar a experiência dos participantes. Montamos uma estrutura completa para acolher todas as idades com tranquilidade e segurança. Convidamos as famílias e os jovens de toda a região para aproveitarem esses três dias de festa, que foram planejados com muito carinho”, destaca Alex.

Programação

As atrações musicais deste ano transitam por diferentes estilos, como forró, sertanejo e rock.

Confira o cronograma dos shows:

Sexta-feira (10/07), a partir das 20h: Handmade, Xotexamo, Jorge Guilherme & Os 220 e DJ Roger Saeva.

Sábado (11/07), a partir das 19h: Hellen Reis, Rasta Sandália, Super80 e DJ Roger Saeva.

Domingo (12/07), a partir das 18h: Jô e Samuel, Quadrilha Junina Nazaré Show, Clássika e DJ Roger Saeva.

Ingressos

Os ingressos estão à venda na Secretaria do Clube e também pelo site oficial (www.clubedosfuncionarios.com.br). Os valores variam conforme o dia: R$ 30 na sexta-feira, R$ 40 no sábado e R$ 20 no domingo. Para os associados, a entrada é mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que deve ser trocado antecipadamente na Secretaria.