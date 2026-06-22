Em agenda na UFF de Volta Redonda, Anielle Franco debate racismo ambiental nesta terça

No próximo dia 23 de junho, às 18h30, o campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda receberá a ex-ministra da Igualdade Racial Anielle Franco para a palestra “Políticas de Combate ao Racismo Ambiental”. O evento, aberto ao público, debaterá um dos temas mais urgentes para o Sul Fluminense: como a degradação ambiental, a poluição industrial e a crise climática afetam de maneira desproporcional as populações negras, trabalhadoras e periféricas.

A escolha de Volta Redonda para o debate dialoga diretamente com os desafios históricos da “Cidade do Aço” e dos municípios vizinhos. O conceito de racismo ambiental evidencia que o peso do desenvolvimento industrial – como a convivência diária com a poeira nociva, a poluição do ar e as áreas com menor infraestrutura urbana ou áreas verdes — recai quase sempre sobre os bairros mais pobres e de maioria negra. A pauta visa discutir como o crescimento econômico da região precisa estar atrelado à qualidade de vida e à saúde dessas comunidades.

“O impacto ambiental tem cor e tem CEP”, afirma Anielle Franco

Durante sua gestão à frente do Ministério da Igualdade Racial, Anielle Franco tratou o racismo ambiental não apenas como um conceito, mas como prioridade de governo. A ex-ministra articulou a criação de comitês interministeriais para monitorar o impacto de tragédias e danos ambientais em territórios vulneráveis.

Sua atuação focou em criar diretrizes de mitigação de danos em favelas, comunidades periféricas e quilombos, garantindo que as verbas federais de infraestrutura contemplassem as populações historicamente invisibilizadas no planejamento urbano.

“O racismo ambiental em cidades com forte vocação industrial, como Volta Redonda, se materializa na qualidade do ar que as famílias respiram e na falta de infraestrutura dos bairros mais afastados. O impacto ambiental tem cor e tem CEP”, afirma Anielle Franco.

“Precisamos avançar com políticas de promoção a saúde e o bem-estar do povo. Discutir isso na UFF é fundamental para unir a força acadêmica e a realidade da região, transformando a nossa indignação em política pública real.”



Serviço:

Palestra Políticas de Combate ao Racismo Ambiental

Data: 23 de junho (Terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Volta Redonda (Aterrado)

Entrada: Gratuita e aberta ao público.

Foto: Divulgação

