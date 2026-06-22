FAETEC Pinheiral promove evento sobre Inteligência Artificial e inovação tecnológica

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) de Pinheiral realiza, no dia 23 de junho de 2026, a partir das 15h, mais uma edição do tradicional evento “Conhece FAETEC”, que neste ano terá como tema central a Inteligência Artificial, destacando como a tecnologia está transformando o presente e construindo o futuro.

Aberto gratuitamente à comunidade, o evento tem como objetivo apresentar os projetos, cursos e iniciativas desenvolvidos pelos alunos e professores da unidade, promovendo uma experiência de aprendizado, inovação e interação com as novas tecnologias que fazem parte da realidade atual.

Durante a programação, os visitantes poderão conhecer exposições de projetos, participar de demonstrações tecnológicas e descobrir as diversas oportunidades de formação oferecidas pela instituição. A proposta é aproximar a população do universo tecnológico, mostrando na prática como a educação e a inovação caminham juntas na construção de um futuro mais promissor.

Nesta edição, o destaque será para as aplicações da Inteligência Artificial em diferentes áreas do conhecimento, evidenciando seu impacto na educação, na indústria, nos serviços e no cotidiano das pessoas. O evento também busca estimular a criatividade, o pensamento crítico e o interesse dos jovens pelas carreiras ligadas à ciência e tecnologia.

Segundo a organização, o “Conhece FAETEC 2026” será uma oportunidade para estudantes, familiares, profissionais e membros da comunidade conhecerem de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, além de refletirem sobre os desafios e oportunidades que surgem com os avanços tecnológicos.

A FAETEC Pinheiral reforça o convite a toda a população para participar deste momento especial de celebração do conhecimento, da inovação e da educação, fortalecendo os laços entre a escola e a comunidade.

Serviço

Evento: Conhece FAETEC 2026

Tema: Inteligência Artificial – Como a tecnologia está transformando o presente e construindo o futuro

Data: 23 de junho de 2026

Horário: A partir das 15h

Local: FAETEC Pinheiral

Entrada: Gratuita e aberta à comunidade

FAETEC – Educação, Ciência e Tecnologia transformando vidas e o futuro.