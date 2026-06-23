Após décadas de espera, primeira etapa da Nova Serra das Araras é entregue e promete reduzir o tempo de viagem

Todos os anos, cerca de 44 milhões de toneladas de carga cruzam a Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116/RJ). Considerado um dos mais importantes corredores logísticos do país e responsável pelo transporte de cerca de 50% do PIB nacional, o trecho começou a ganhar uma nova configuração nesta segunda-feira (dia 23), com a entrega da primeira etapa das obras de modernização da rodovia.

Com investimento de R$ 1,5 bilhão no âmbito do Novo PAC, por meio de concessão, a modernização da Serra das Araras já ultrapassa 70% de execução. Nesta primeira etapa, foram entregues quatro quilômetros da nova pista de subida da serra, já iluminados, com oito novos viadutos, quatro faixas de rolamento e acostamento.

“Esta obra faz parte do Novo PAC, um programa criado para ampliar os investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Com ele, estamos investindo em infraestrutura econômica, que inclui rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, mas também em infraestrutura social, com escolas, hospitais, policlínicas, moradias do Minha Casa, Minha Vida, além de obras de drenagem e urbanização de favelas. São investimentos que fortalecem a economia brasileira e, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade de vida da população”, reforçou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com 16 quilômetros de pistas recém-construídas, 24 viadutos, duas rampas de escape e quatro faixas de rolamento em cada sentido. A expectativa é reduzir o tempo de viagem em até 25% no sentido São Paulo e em até 50% no sentido Rio de Janeiro.

Ao participar da cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o potencial da obra para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado. “A melhoria da Serra das Araras será um cartão de visitas para o Rio de Janeiro. Muitas empresas, de diferentes atividades econômicas, vão querer se aproximar do estado e produzir aqui. O resultado dessa obra será mais desenvolvimento, mais empresas instaladas e mais empregos de qualidade para o povo fluminense”, afirmou.

Lula também ressaltou a importância do planejamento de longo prazo dos investimentos públicos. “O PAC foi criado para que a gente não permita que ministro fique inventando obra. Cada um que entra no meu governo sabe o que tem que fazer na educação, na saúde, nas rodovias, nos portos, nos aeroportos, porque está tudo planejado! Hoje, o PAC soma R$ 1,7 trilhão em investimentos e já contratamos 90%. É muita coisa!”, disse.

Entrega antecipada

Iniciadas em abril de 2024, as intervenções na Via Dutra têm conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027, dois anos antes do prazo contratual. Quando concluída, a obra permitirá que a velocidade operacional do trecho passe dos atuais 40 km/h para 80 km/h, beneficiando os cerca de 390 mil veículos que circulam mensalmente pela Serra das Araras.

Ao comentar os benefícios da intervenção, o ministro dos Transportes, George Santoro, apontou que os ganhos econômicos caminham lado a lado com a ampliação da segurança viária.

“Este é um sonho antigo do Rio de Janeiro. Investimentos como este tornam o estado mais competitivo e contribuem para o crescimento da economia fluminense. Mas o principal objetivo desse projeto é olhar para as pessoas que utilizam a rodovia todos os dias, garantir mais segurança viária e melhores condições de tráfego. Claro que a obra também traz ganhos importantes para a logística e para a economia do país, porém o foco é proteger vidas”, finalizou Santoro.

Foto: Ricardo Stuckert / PR