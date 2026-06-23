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PRF prende caminhoneiro com mandado de prisão em aberto na Dutra, em Porto Real

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FOLHA DO ACO
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Um caminhoneiro de 39 anos foi preso na noite de segunda-feira (dia 22) após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatar a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele durante uma fiscalização na Dutra, em Porto Real.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um caminhão com placas de Macaé, que estava estacionado em um posto de combustíveis às margens da rodovia e, ao realizarem consultas aos sistemas integrados de segurança, verificaram que havia um mandado de prisão ativo. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Família de Macaé pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Após a confirmação do mandado, o condutor foi detido e encaminhado, sem ferimentos, para a 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas necessárias para o cumprimento da determinação judicial.

A PRF não divulgou detalhes sobre o motivo do mandado de prisão nem a identidade do preso.

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