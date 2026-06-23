Operação Ponta Negra: PF mira facções criminosas e cumpre mandados em Paraty

Durante esta segunda e terça-feira (dias 22 e 23), a Polícia Federal deflagrou a Operação Ponta Negra com o objetivo de combater a atuação de facções criminosas e o tráfico de drogas na região de Paraty. A ação ocorreu na Ilha das Cobras, bairro localizado no município.

Na ação, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, sendo dois na localidade de Ponta Negra, área de acesso restrito no estado do Rio de Janeiro.

A operação contou com o apoio de lanchas do Núcleo Espacial de Polícia Marítima, Grupo de Pronta Intervenção e Comando de Operações Táticas.

As investigações tiveram início a partir de informações sobre o domínio da localidade por parte de facções criminosas e do seu uso para armazenamento de armas e drogas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte ilegal de arma de fogo. As investigações seguem em andamento.

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