Chacina em Minas Gerais deixa quatro mortos e pintor de Volta Redonda entre as vítimas

Um homem matou pelo menos quatro pessoas a facadas na tarde desta terça-feira (dia 23), em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais. Entre as vítimas está o pintor Alexandre José Ribeiro, de 46 anos, natural de Volta Redonda. A informação foi divulgada pelo FOCO REGIONAL.

O ataque ocorreu por volta das 14h40, na Avenida Presidente Arthur Silva Bernardes, no bairro Coronel Joaquim Lopes. Segundo a Polícia Militar, o agressor teria atacado vizinhos com uma faca, em um episódio que pode ter sido provocado por um surto psicótico, hipótese que ainda será investigada pela Polícia Civil.

Além de Alexandre, outras três pessoas morreram – dois homens e uma mulher. Uma quarta vítima ficou ferida, mas não corre risco de morte.

O autor do ataque foi baleado por policiais militares durante a tentativa de contenção. Ele chegou a ser levado ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com familiares, o pintor vivia há mais de 10 anos em Minas Gerais e foi surpreendido durante o trabalho. O irmão dele afirmou que Alexandre foi atacado pelas costas e atingido no pescoço. Ele deixa uma filha e uma neta.

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco decretou luto oficial e divulgou nota de solidariedade às famílias das vítimas. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias e a motivação do crime.

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