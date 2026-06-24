PRF flagra dois caminhoneiros com “rebite” em menos de meia hora na Via Dutra, no Sul Fluminense

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dois caminhoneiros portando comprimidos conhecidos como “rebite” durante fiscalizações realizadas na manhã desta terça-feira (dia 23) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia e Barra Mansa. As ocorrências aconteceram com cerca de 30 minutos de diferença e resultaram na apreensão de dezenas de comprimidos de anfetamina, além da lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).

A primeira ação ocorreu por volta das 10h40, no km 324 da BR-116, em Itatiaia, durante uma operação do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT 7) voltada ao cumprimento da legislação sobre o tempo de direção e descanso dos motoristas profissionais.

Segundo a PRF, um caminhoneiro de 56 anos foi abordado e, após análise dos registros de jornada, foi constatado que ele havia dirigido por aproximadamente 12 horas consecutivas, das 20h do dia anterior até as 8h da manhã. Durante a fiscalização, os agentes observaram sinais de cansaço e nervosismo. Questionado sobre o uso de substâncias para permanecer acordado, o motorista admitiu consumir anfetamina e entregou espontaneamente uma cartela do medicamento Nobésio com 12 comprimidos, além de outros cinco comprimidos armazenados em um recipiente plástico.

Os comprimidos foram apreendidos e a PRF lavrou um TCO por porte de substância proscrita. Também foram registradas infrações relacionadas ao descumprimento da Lei do Descanso, mau estado de conservação do veículo e alterações no sistema de iluminação e nas características do caminhão. O motorista foi obrigado a cumprir 11 horas de descanso antes de seguir viagem.

Pouco depois, às 11h04, outra equipe da PRF abordou uma carreta bi-trem no km 293 da Dutra, em frente à Unidade Operacional de Floriano, em Barra Mansa. O veículo transportava 46 toneladas de escória de Serra (ES) para Mogi das Cruzes (SP).

Durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades nos registros do tacógrafo e suspeitaram que o motorista pudesse estar utilizando alguma substância para permanecer dirigindo sem cumprir os períodos obrigatórios de descanso. Inicialmente, o condutor negou o uso de drogas, mas durante a revista pessoal os agentes encontraram uma cartela parcialmente consumida do medicamento Nobésio, contendo quatro comprimidos.

Na sequência, uma busca na cabine da carreta localizou outras três cartelas completas escondidas atrás do painel, com 15 comprimidos cada. Ao todo, foram apreendidos 49 comprimidos. De acordo com a PRF, o motorista, de 50 anos, confessou utilizar “rebite” para suportar viagens longas com prazos apertados.

Ainda segundo os agentes, o caminhoneiro estava com o exame toxicológico obrigatório vencido. Também foram constatadas outras irregularidades, como tacógrafo vencido, descumprimento da Lei do Descanso e equipamentos obrigatórios ineficientes ou inoperantes. As multas aplicadas somam R$ 2.573,66, e o motorista poderá responder a processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os comprimidos foram apreendidos para posterior destruição, e a PRF registrou um TCO por porte de droga para consumo pessoal, com base no artigo 28 da Lei de Drogas. Assim como na primeira ocorrência, o condutor foi obrigado a cumprir o período mínimo de 11 horas de descanso antes de retomar a viagem.

De acordo com a PRF, o medicamento Nobésio contém anfetamina em sua composição, tem comercialização proibida no país e é conhecido entre caminhoneiros como “rebite”, por ser utilizado para prolongar o estado de vigília durante longas jornadas ao volante.

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