Polícia Civil detém quatro suspeitos de tráfico de drogas no Centro de Barra Mansa

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de três adultos e um adolescente, todos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (dia 23), no Centro de Barra Mansa. A ação foi realizada por volta das 11h, na Rua Eduardo Junqueira, e contou com apoio da Polícia Militar.

De acordo com a 90ª Delegacia de Polícia, o local vinha sendo monitorado previamente com o uso de drone, que identificou a dinâmica do tráfico, a movimentação de suspeitos e pontos utilizados para armazenamento de entorpecentes. As imagens também auxiliaram no cerco aos envolvidos durante a operação.

A ação contou com o apoio do GAT II da PM e teve como alvo uma área apontada como influenciada por uma facção criminosa. Durante a investida, foram detidos duas mulheres, de 21 e 42 anos, um homem de 22 anos e um adolescente de 16 anos.

Com o grupo, os agentes apreenderam mais de quatro quilos de maconha, cerca de 100 porções já embaladas para venda, aproximadamente 450 pinos de cocaína, além de rádios transmissores e materiais usados para endolação e acondicionamento de drogas.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos não ofereceram resistência. Os maiores de idade foram levados para a sede da 90ª DP e autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido e vai responder por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Após os procedimentos legais, os adultos serão encaminhados ao sistema prisional, enquanto o menor será apresentado ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.