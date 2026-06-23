Odair Mariano busca apoio de Delegada Martha Rocha na Alerj para eleições sindicais em julho

Em agenda institucional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, se reuniu nesta terça-feira (dia 23) com a deputada estadual Delegada Martha Rocha para apresentar pautas de interesse da categoria e solicitar apoio no processo eleitoral sindical previsto para julho.

O encontro reforça a articulação do sindicato junto a lideranças políticas e o esforço para ampliar o diálogo em defesa dos trabalhadores, com foco no fortalecimento da representação da categoria.

Durante a reunião, Odair destacou a importância da união e da mobilização dos metalúrgicos para este momento. “Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais a representação dos trabalhadores. Viemos à Alerj dialogar, apresentar nossas demandas e buscar apoio para este momento importante, que são as eleições de julho. Nosso compromisso é continuar defendendo os direitos da categoria e avançando em novas conquistas por meio da união e da participação dos trabalhadores”, afirmou.

A iniciativa integra o calendário de ações institucionais do sindicato, que segue atuando junto a diferentes setores da sociedade na defesa dos interesses dos metalúrgicos.

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