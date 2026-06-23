27.8 C
V Redonda
terça-feira, junho 23, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Política Odair Mariano busca apoio de Delegada Martha Rocha na Alerj para eleições...

Odair Mariano busca apoio de Delegada Martha Rocha na Alerj para eleições sindicais em julho

Por
FOLHA DO ACO
-

Em agenda institucional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, se reuniu nesta terça-feira (dia 23) com a deputada estadual Delegada Martha Rocha para apresentar pautas de interesse da categoria e solicitar apoio no processo eleitoral sindical previsto para julho.

O encontro reforça a articulação do sindicato junto a lideranças políticas e o esforço para ampliar o diálogo em defesa dos trabalhadores, com foco no fortalecimento da representação da categoria.

Durante a reunião, Odair destacou a importância da união e da mobilização dos metalúrgicos para este momento. “Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais a representação dos trabalhadores. Viemos à Alerj dialogar, apresentar nossas demandas e buscar apoio para este momento importante, que são as eleições de julho. Nosso compromisso é continuar defendendo os direitos da categoria e avançando em novas conquistas por meio da união e da participação dos trabalhadores”, afirmou.

A iniciativa integra o calendário de ações institucionais do sindicato, que segue atuando junto a diferentes setores da sociedade na defesa dos interesses dos metalúrgicos.

Foto: Divulgação

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.