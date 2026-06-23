Operação da PM causa prejuízo ao tráfico e apreende grande quantidade de drogas em Barra do Piraí

Uma operação do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na manhã da segunda-feira (dia 22), no bairro Coimbra, em Barra do Piraí. O material estava escondido em uma casa abandonada e em área de mata, segundo informações da corporação.

De acordo com a PM, a ação teve início após uma denúncia anônima indicando que integrantes de uma facção criminosa teriam escondido entorpecentes em um imóvel na Rua Paulo Manoel Silva. As equipes do GAT da 1ª Companhia foram ao local e realizaram um cerco tático na região.

Durante a varredura, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas embaladas e prontas para distribuição, incluindo pinos de cocaína, pedras semelhantes a crack, erva seca prensada, além de frascos com substância popularmente conhecida como “loló” e etiquetas utilizadas para identificação do material ilícito.

No total, foram apreendidos mais de 200 pinos de cocaína, dezenas de porções de crack e maconha, além de frascos de substâncias entorpecentes e materiais de fracionamento.

Ninguém foi preso durante a operação. O material foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A Polícia Militar informou que a região é apontada como área de atuação de uma facção criminosa e que operações seguem sendo realizadas para coibir o tráfico de drogas.