Votação do acordo coletivo dos engenheiros da CSN acontece nesta terça-feira (dia 23)

Os engenheiros da CSN votam, nesta terça-feira (dia 23), a proposta de acordo coletivo apresentada pela empresa. A votação acontece na sede do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR), de forma presencial, das 9h às 18h.

A orientação é para que a categoria recuse novamente a proposta, já que não houve avanços. “A proposta que está sendo colocada em votação nesta terça é a mesma proposta já rejeitada pela categoria na última votação por 67% dos trabalhadores. Mesmo assim, a empresa decidiu apresentar a mesma proposta”, disse Neide Aparecida dos Santos, presidente do Senge.

Segundo Neide, a proposta só está sendo levada em votação novamente para que seja feito o trâmite necessário. “Estamos colocando em votação novamente e esperamos que a proposta seja rejeitada com um índice ainda maior. Já colocamos para a CSN que é preciso melhorar, principalmente no ponto do reajuste salarial”.