Pesquisa sobre pré-candidatura de Douglas Ruas reúne mais de 50 prefeitos no Rio de Janeiro

Um encontro político realizado na segunda-feira (dia 22) reuniu 53 prefeitos de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro para a apresentação de pesquisas eleitorais relacionadas ao nome do pré-candidato ao governo estadual, Douglas Ruas.

Durante o evento, foram divulgados levantamentos dos institutos GPP e Informa, que apontam o desempenho inicial do pré-candidato e indicam margem de crescimento, considerando o elevado índice de desconhecimento do eleitorado neste momento pré-eleitoral. Também foram apresentados dados qualitativos sobre a receptividade do nome testado junto a eleitores consultados.

A reunião contou com a presença de gestores municipais de diversas regiões fluminenses, incluindo o prefeito de Resende, Tande Vieira, e o prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, além de representantes da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Norte e Noroeste, Região Serrana, Costa Verde, Médio Paraíba e Região dos Lagos.

Também participaram lideranças partidárias, como Altineu Côrtes, Dr. Luizinho e Márcio Canella, além de Rogério Lisboa, cotado para compor chapa majoritária.

Em sua fala, Douglas Ruas destacou a necessidade de integração entre as regiões do estado e a distribuição mais equilibrada de investimentos. “Estamos ouvindo as demandas de cada região e trabalhando para que os recursos e as políticas públicas cheguem a quem mais precisa”, afirmou.

O encontro teve caráter político e de articulação, em meio às movimentações iniciais para a disputa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação