Incêndio de grandes proporções atinge antigo estabelecimento comercial na Beira-Rio, em Volta Redonda

O Corpo de Bombeiros combateu, na noite desta quarta-feira (dia 24), um incêndio de grandes proporções em um imóvel localizado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O chamado foi registrado por volta das 21h20.

Segundo informações preliminares, o imóvel funcionou anteriormente como uma loja de móveis planejados. Moradores da região relataram que o estabelecimento estaria fechado há algum tempo e que o espaço vinha sendo utilizado para armazenar materiais, incluindo pneus usados.

As chamas e a intensa fumaça puderam ser vistas de vários bairros da cidade, chamando a atenção de moradores. Nas redes sociais, pessoas relataram ter observado a fumaça a partir do Retiro e também mencionaram falta de energia em áreas próximas durante a ocorrência.

Imagens registradas por testemunhas mostram a dimensão do incêndio. Até o momento, não há informações sobre feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. O trabalho das equipes se concentrou no controle das chamas e na prevenção de novos focos no local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais