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Corpo de jovem desaparecido é encontrado às margens do Rio Paraíba do Sul em Pinheiral

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FOLHA DO ACO
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O corpo do jovem Miguel Tavares Rocha Costa, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último dia 12, foi encontrado na tarde dessa terça-feira (dia 23) às margens do Rio Paraíba do Sul, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral.

A remoção foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no trecho da Rua Beira-Rio. O reconhecimento da vítima foi feito pelo pai, por meio das roupas e de tatuagens.

Miguel era morador do bairro Colorado, também em Pinheiral. O desaparecimento dele havia mobilizado familiares e amigos nas últimas semanas.

Segundo informações preliminares levantadas pelas autoridades, uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o jovem ter sido vítima de homicídio. No entanto, a dinâmica dos fatos e a causa da morte ainda dependem de exames e do andamento das investigações.

Policiais militares estiveram no local e acompanharam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Volta Redonda, onde passará por exames que deverão auxiliar na identificação da causa da morte.

O caso foi registrado na 101ª Delegacia de Polícia de Pinheiral, responsável pela investigação.

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