Incêndio em loja de pneus na Vila Mury entra em fase de rescaldo; prefeitura auxilia na retirada de entulho

O incêndio que atingiu uma loja de pneus na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda, na noite de quarta-feira (dia 24), entrou na fase de rescaldo na manhã desta quinta-feira (dia 25). A informação foi divulgada pela prefeitura, que segue acompanhando a ocorrência e prestando apoio às equipes que atuam no local.

De acordo com a administração municipal, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) vai disponibilizar maquinário para auxiliar na remoção dos escombros e agilizar a liberação da via, atendendo a uma solicitação das equipes responsáveis pela operação.

O combate às chamas mobilizou uma grande estrutura do Corpo de Bombeiros, que utilizou um sistema de captação de água diretamente do Rio Paraíba do Sul para garantir o abastecimento contínuo das viaturas. Uma Auto Plataforma Mecânica também foi empregada na ocorrência, permitindo que jatos de água alcançassem áreas de difícil acesso e contribuindo para evitar a propagação do fogo.

Desde os primeiros momentos do incêndio, a prefeitura colocou sua estrutura à disposição dos bombeiros. Além da captação de água no rio, caminhões-pipa do Saae-VR e uma viatura com capacidade para 30 mil litros de água foram mobilizados para reforçar a operação.

Segundo informações divulgadas anteriormente, o incêndio permaneceu confinado ao imóvel atingido, sem risco para edificações vizinhas. Cerca de seis viaturas e 14 bombeiros participaram do trabalho de combate às chamas.

Até o momento, não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelos órgãos competentes após a conclusão dos trabalhos no local. A prefeitura informou que continuará acompanhando a situação e oferecendo suporte às equipes envolvidas na ocorrência.